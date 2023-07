Russische generaal ontslagen na forse kritiek op legerleiding: “Ik heb de aandacht gevestigd op grootste tragedie in moderne oorlogsvoering”

Update Nederland­se regering gevallen over asielbe­leid en daarin ziet NY Times een Europese trend

De regering van de Nederlandse premier Mark Rutte is gevallen door onenigheid over het asielbeleid. De meerderheidspartijen zijn het niet eens geraakt over maatregelen om het aantal asielzoekers te beperken. De premier bood vandaag persoonlijk zijn ontslag aan bij de koning, die daarvoor speciaal is teruggekeerd uit het buitenland. De val van het Nederlandse kabinet is volgens The New York Times te plaatsen in een Europese trend.