Russische generaal die zei dat iedereen die panikeert ter plekke neergeschoten moet worden verliest zelf trappers: “Er zijn overal spionnen!”

Russisch parlementslid en voormalig luitenant-generaal Andrey Gurulyov heeft een opmerkelijke passage gemaakt in een talkshow van de beruchte Russische presentator Vladimir Solovyov. Eerder deze week zei hij op de Russische staatstelevisie nog dat iedereen die panikeert tijdens de oorlog ter plekke doodgeschoten zou moeten worden, maar nu leek hij zelf de trappers kwijt. “Er zijn overal spionnen! We hebben geen idee waar deze drones vandaan komen”, reageerde hij op de aanval op Moskou van dinsdag en een aanval op een olieraffinaderij gisteren.

Gurulyov liet zich al meermaals opmerken met zijn straffe uitspraken over de oorlog in Oekraïne. Niets zou de Russen in Oekraïne mogen tegenhouden, vindt de propagandist, en de Oekraïense leiders zouden botweg “niet langer op aarde mogen rondlopen”.

In september vorig jaar verklaarde hij op de Russische staatstelevisie dat als zijn land het Verenigd Koninkrijk met kernwapens zou aanvallen, het “in drie minuten in een Marswoestijn zou veranderen”. Hij bedreigde daarnaast ook de NAVO, Duitsland en de Verenigde Staten.

Wind van voren

Eerder deze week was het opnieuw prijs in het programma van presentatrice Olga Skabejeva op staatszender Rusland-1. Toen politicoloog Dmitry Abzalov zei dat hij geen zin had om te sterven in een kernoorlog, kreeg hij de wind van voren van Gurulyov: “In oorlogstijd worden degenen die in paniek raken ter plekke neergeschoten. Je leeft misschien niet lang genoeg om een ​​nucleaire oorlog mee te maken”, sneerde hij.

Volledig scherm Russisch parlementslid en voormalig luitenant-generaal Andrey Gurulyov. © RV

Heel anders klonk het nu tijdens de talkshow van Vladimir Solovyov. Daar voer hij uit tegen het feit dat niet iedereen in Rusland meevecht in de oorlog. “Ze denken dat alles snel voorbij zal zijn en weer normaal zal worden", aldus Gurulyov. “Het zal niet stoppen! Alles zal niet weer normaal worden!”

Vernietigen

Tegelijk noemt hij Oekraïne een “zeer belangrijke vijand” die Rusland wil “vernietigen, verdelen, veranderen in een kolonie en in de vergetelheid wil storten”. “Misschien ben ik vandaag te emotioneel, maar het is duidelijk dat we orde op zaken moeten stellen in ons land en iedereen op één lijn moeten krijgen.”

Vervolgens verwijst hij naar de droneaanval op Moskou van dinsdag en een soortgelijke aanval op een olieraffinaderij in de regio Krasnodar vlak bij de Krim gisteren. “Er zijn overal spionnen! We hebben geen idee waar deze drones vandaan komen! Van Oekraïne of vanop Russische bodem. Het is duidelijk dat onze vijand in ons land geïnfiltreerd is”, klinkt het paniekerig. “We moeten hen uitwieden. Met onze huidige aanpak kunnen droneaanvallen overal voorkomen! Iedereen is er veel te gerust in!”

