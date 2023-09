Russische ‘Generaal Armageddon’ duikt voor het eerst weer op sinds muiterij Wagnergroep: “Hij leeft en is in goede gezondheid”

De Russische ‘Generaal Armageddon’ Sergej Soerovikin (56) zou voor het eerst in meer dan twee maanden weer opgedoken zijn. Hij is te zien op een foto die volgens Russische Telegramkanalen gisteren genomen werd in Moskou. Sinds de muiterij van de Wagnergroep op 24 juni was de hoge militair niet meer in het openbaar verschenen. Hij werd er na de opstand van beschuldigd een sympathisant te zijn van de intussen omgekomen Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin.

Soerovikin zou op voorhand op de hoogte zijn geweest van Prigozjins plannen om eind juni een gewapende muiterij te organiseren. Daarom werd gespeculeerd dat de Russische president Vladimir Poetin hem gestraft had voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de opstand.

Op de nieuwe foto is de generaal te zien in burgerkleding, met een pet en zonnebril op het hoofd. Hij is vergezeld van zijn echtgenote. De twee zouden gisteren gespot zijn toen ze een wandeling maakten in Moskou.

Goede gezondheid

Onder meer de Russische journaliste Ksenia Sobtsjak deelde de foto gisteren op haar Telegramkanaal. “Generaal Sergej Soerovikin op wandel. Levend, in goede gezondheid, thuis, bij zijn gezin, in Moskou. De foto is vandaag (gisteren dus, red.) genomen.”

Het is niet te controleren of de foto effectief van gisteren dateert. Gezinsherkenning lijkt er in elk geval op te wijzen dat het wel degelijk om Soerovikin gaat. Als de beweringen kloppen, is het de eerste keer dat hij in het openbaar gezien is in meer dan twee maanden tijd.

Op 29 juni, vijf dagen na de Wagnermuiterij, berichtten verschillende media dat de topgeneraal opgepakt was. Hij zou dagenlang vastgehouden en verhoord zijn over zijn banden met Prigozjin, maar niet in een gevangenis. Het Britse ministerie van Defensie zei midden juli dat hij “op een zijspoor” was gezet. Andrei Kartapolov, een gepensioneerde generaal die nu aan het hoofd staat van de commissie defensiezaken in het lagerhuis van het Russische parlement, zei dat hij “aan het rusten” en “niet beschikbaar” was.

Soerovikin - die zijn bijnaam ‘Generaal Armageddon’ kreeg door zijn agressieve optreden in Syrië en Tsjetsjenië - kreeg in oktober vorig jaar de leiding over de Russische troepen in Oekraïne. Na drie maanden werd hij uit zijn functie ontheven en werd hij commandant van de Russische lucht- en ruimtevaarttroepen.

