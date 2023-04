Russische geheime dienst identificeert “medeplichtige” voor moord op militaire blogger: beelden tonen hoe hij grens naar Turkije over vlucht

De Russische geheime dienst FSB zegt een medeplichtige geïdentificeerd te hebben voor de moord op een Russische militaire blogger in Sint-Petersburg eerder deze maand. Dat melden Russische staatspersbureaus. Het zou gaan om de Oekraïense Yuriy Denisov. Hij zou gehandeld hebben in opdracht van de Oekraïense veiligheidsdiensten. Denisov slaagde er echter in om de Russische autoriteiten te verschalken en na de aanslag naar het buitenland te vluchten.

De ultranationalistische Vladlen Tatarsky (40) - echte naam Maxim Fomin - kwam op zondag 2 april om het leven, toen een beeldje dat hem tijdens een bijeenkomst in een café in Sint-Petersburg geschonken was, ontplofte. Een dag later werd Darja Trepova (26) opgepakt, de vrouw die hem het beeldje zou hebben overhandigd.

Volgens de FSB en de Onderzoekscommissie van de Russische Federatie zou de vrouw echter een medeplichtige gehad hebben. “De Oekraïner Yuriy Denisov, geboren in 1987. Hij werkte in opdracht van de Veiligheidsdienst van Oekraïne (SBU) en bezorgde Trepova via een tussenpersoon in Moskou en een koerierdienst een explosief. Het was verborgen in een gipsen buste”, staat te lezen in een verklaring van de geheime dienst.

Wagen

Denisov zou in februari vanuit Kiev via Letland naar Moskou gereisd zijn, waar hij informatie verzamelde over het doen en laten van Tatarsky. Hij zou daarvoor een flat gehuurd hebben in de buurt die van de blogger en schafte een wagen aan om hem te kunnen volgen en zijn dagelijkse routines in kaart te brengen.

Een dag na de aanslag - op maandag 3 april - vloog Denisov volgens de FSB van Rusland via Armenië naar Turkije. Om dat te bewijzen gaf de Russische Veiligheidsdienst beelden vrij, waarop een man te zien is die door de paspoortcontrole op een luchthaven lijkt te gaan. Het is niet mogelijk om die beelden te verifiëren.

Rusland heeft Denisov op een internationale lijst van gezochte personen gezet en foto's van hem verspreid. Het onderzoek naar de aanslag is nog volop bezig, volgens de autoriteiten.

Darja Trepova zit nog zeker tot 2 juni in de cel op beschuldiging van terrorisme. Volgens het Russische gerecht zou ook de Anti-Corruptie Stichting (FBK) van de Russische oppositieleider Alexei Navalny bij het beramen van de aanslag betrokken geweest zijn. Trepova was daar een sympathisant van, zo klinkt het.

Het is maar zeer de vraag of de verklaringen van de FSB stroken met de realiteit. De organisatie staat bekend om haar desinformatie-campagnes. Oekraïne verklaarde ook dat de aanslag een interne afrekening was.

Wagnergroep

Mogelijk is het Wagner-huurlingenleger daarvan het doelwit. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin en het Russische ministerie van Defensie zijn in een hevige machtsstrijd verwikkeld en de aanslag zou ook daarin kunnen kaderen.

Het café waar de bom ontplofte, was eigendom van Prigozjin en Tatarsky was een van zijn propagandastemmen. De populaire blogger was een groot voorstander van de inval in Oekraïne, maar toonde zich ook kritisch voor de nederlagen van het Russische leger en de legerleiding, die hij “ongetrainde idioten” noemde.

