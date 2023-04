Russische export van gas compleet in elkaar gestuikt sinds inval in Oekraïne en prognoses zien er ook niet goed uit

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de export van gas door Rusland compleet in elkaar is gezakt sinds de invasie van Oekraïne. Volgens nieuwe prognoses zou de gasexport via pijpleidingen dit jaar met de helft terugvallen in vergelijking met vorig jaar. De EU dreigt bovendien ook de import van vloeibaar gas te beperken, vorig jaar nog het enige lichtpuntje voor Rusland.

Rusland maakte zich eerder sterk dat het de verminderde export naar Europa wel goed zou maken door een grotere export naar China en Turkije. Alleen, China is maar goed voor een fractie van de markt van de EU en door de westerse embargo's moest Rusland de prijs van zijn gas verlagen.

Daarenboven wordt het leeuwendeel van het Russische gas getransporteerd via pijpleidingen en die liggen vast in de grond. Dat in tegenstelling tot vloeibaar gas, dat per schip getransporteerd kan worden. Nieuwe klanten vinden is dan ook niet evident.

Slecht jaar

De gasexport is bijzonder belangrijk voor Rusland. Vorig jaar was al een erg slecht jaar en dat de export nu nog eens 50 procent achteruit zou gaan, is dramatisch nieuws. De cijfer komen van de Russische staatskrant ‘Izvestia’ en die baseert zich op prognoses van de overheid. Het cijfer komt overeen met veel westerse schattingen.

Europa was tot nog toe de grootste afnemer van Russisch gas. Het betaalde de volle pot en altijd op tijd. De invasie van Oekraïne en de daaropvolgende dreiging om de gasvoorziening dicht te draaien en Europa in de kou te zetten, deed het werk van decennia echter teniet. De export van gas via pijpleidingen naar Europa zal dit jaar naar schatting met twee derden achteruitgaan. Vorig jaar was dat al met de helft.

De export van vloeibaar gas naar Europa ging vorig jaar nog fors omhoog, maar ook daar lijkt een einde aan te komen. De Europese energiecommissaris Kadri Simson riep lidstaten en Europese energiebedrijven vorige maand op om geen vloeibaar gas meer te kopen of nieuwe contracten af te sluiten met Rusland.

Noorwegen is intussen de grootste gasleverancier geworden voor Europa. De EU vult dat aan met de import van vloeibaar gas uit de Verenigde Staten. De Unie slaagde er verder in om de gasconsumptie fors omlaag te krijgen. Tussen augustus en maart lag die 18 procent onder het gemiddelde tussen 2017 en 2022.

