Russische experten spreken op staatstelevisie vrees uit dat bevolking in opstand kan komen zoals in 1917

Leuven Wij spraken de frontvrouw van het Russische Pussy Riot van op haar geheime locatie: “Ik ben een professio­nal als het op gevangenis­sen aankomt”

Op vrijdag 20 mei staat punkband Pussy Riot op het podium van punkfestival Breaking Barriers in Het Depot in Leuven. Het Laatste Nieuws sprak exclusief met Maria ‘Masha’ Alyokhina die een week geleden de stempel ‘voortvluchtig’ kreeg van de Russische autoriteiten, nadat ze niet verscheen op een hoorzitting in Moskou. Vanuit haar geheime locatie in het vrije Westen laat ze weten dat die straf lang niet haar grootste zorg is. Over haar jaren in Russische gevangenissen, alledaagse schendingen van de mensenrechten en hoe de meeste Russen stiekem toch niet akkoord zijn met Poetins praktijken.

19 mei