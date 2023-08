Russische ex-president Medvedev: “Enkel Oekraïense overgave kan weg naar vrede openen”

Vader (42) maakt dodelijke vliegtuig­crash met 11-jarige zoon, weduwe (27) stapt twee uur na begrafenis uit het leven

In Brazilië zijn een man (42) en zijn zoon (11) overleden na een dodelijke vliegtuigcrash. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar enkele minuten voor het fatale ongeval filmde de vader zich met een pintje in de hand terwijl zijn zoon het vliegtuig aan het besturen was. De weduwe en stiefmoeder kon de tragedie niet verwerken en werd enkele uren na de begrafenis dood teruggevonden.