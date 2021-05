Russische en Britse geheime diensten hebben “respectvol en beleefd” contact met elkaar

Vader wordt herenigd met zoontje dat vanonder het puin werd gehaald na luchtaan­val Gaza

17 mei Zondag zagen we de schokkende beelden van een gewonde baby in het ziekenhuis. De zes maanden oude Omar werd vanonder het puin gehaald in Gaza na een luchtaanval in Gaza-stad. De baby was er samen met zijn moeder en vier broers en zussen het Suikerfeest gaan vieren bij familie. Bij de bombardementen kwamen de moeder en vier kinderen om het leven. Omar was de enige overlevende. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later werd herenigd met zijn vader.