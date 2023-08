Russische elite rouwt niet om Prigozjin: "Iedereen is geschokt maar - ik zou zeggen - blij”

Schadelij­ke rookwolken bedekken tachtig procent van Grieken­land: “Ramen en deuren gesloten houden”

Door de aanhoudende bosbranden in Griekenland is de luchtkwaliteit in verschillende delen van het land zwaar verslechterd. Volgens de krant ‘Kathimerini’ is tachtig procent van het land bedekt met rookwolken.