Russische elite-eenheid verloor al honderden soldaten in Oekraïne: “Wanneer houdt dit op?”

Silvio Berlusconi met hartproble­men opgenomen op afdeling intensieve zorg

De ex-premier van Italië Silvio Berlusconi (86) is vanmorgen opgenomen in het ziekenhuis met een hartprobleem. Hij bevindt zich op de afdeling intensieve zorg. Dat zegt een bron aan het Franse persagentschap AFP. Hij kwam in het ziekenhuis aan met ademhalingsproblemen, maar zijn situatie is stabiel, schrijft het Italiaanse persagentschap ANSA.