Russische duikbootbouwer onthult plannen voor onderzeese kerncentrale aan Noordpool

Ex-commandant van Russische onderzeeër die “betrokken was bij raketaan­val­len op Oekraïne” doodgescho­ten tijdens joggen

Stanislav Rzhytsky (42), plaatsvervangend hoofd van de afdeling mobilisatie en voormalig commandant van een onderzeeër, is doodgeschoten in de Russische stad Krasnodar. De man was net bezig met een grootschalige rekruteringscampagne voor het leger in de regio. Hij zou eerder ook betrokken geweest zijn bij raketaanvallen op Oekraïne.