Russische drone met wrange nieuwjaarswens neergehaald in Kiev

Burgemees­ter Kiev: kritieke infrastruc­tuur beschadigd bij nachtelij­ke luchtaan­val­len, 19-jarige gewond geraakt

Kiev is in de nacht van zondag op maandag getroffen door verschillende luchtaanvallen. Dat meldt het Oekraïense leger. Via de berichtendienst Telegram werd aan de inwoners gevraagd om in hun schuilkelders te blijven. Burgemeester Vitali Klitschko meldde explosies in een noordoostelijke wijk van de stad, waarbij zeker een persoon gewond is geraakt. Bij de aanvallen raakte volgens de burgemeester ook kritieke energie-infrastructuur beschadigd, waardoor er stroomstoringen zijn ontstaan en verwarmingssystemen uitvielen.

7:03