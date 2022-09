Russische dissident: “Vorige week ontsnapt aan moordaanslag in Frankrijk”

Een bekende opposant van het Russische regime zegt in Frankrijk aan een moordaanslag ontsnapt te zijn. Volgens Vladimir Osesjkin (41), die vorige maand nog een gedeserteerde Russische soldaat naar Frankrijk hielp ontsnappen, zou in zijn woonst in Biarritz beschoten zijn door een man die banden heeft met de Russische veiligheidsdienst FSB.

Osesjkin onthulde de feiten, die dateren van een week geleden, op het YouTube-kanaal van de eveneens uit Rusland weggevluchte journaliste Joelia Latynina. “Ik was gewaarschuwd voor een man die vanuit Rusland naar Biarritz zou zijn gereisd en banden met de FSB en misdaadorganisaties heeft”, vertelde hij daar.

Vrienden konden hem overtuigen om twee dagen van huis weg te gaan. Maar na het weekend keerde hij terug. “Ik had nog maar net gegeten met mijn gezin, toen ik in mijn ooghoek zag hoe er een rode stip in mijn richting bewoog over de reling van het balkon.” Ogenschijnlijk ging het om een laser waarmee een wapen werd gericht. “We hebben dan onmiddellijk alle lichten gedoofd en zijn op de grond gaan liggen”, aldus Osesjkin.

Gedeserteerde parachutist

Toen hij ook de rolluiken naar beneden had gelaten en zijn vrouw en kinderen in een veilige kamer ondergebracht, waarschuwde hij de politie. Buren zouden hebben getuigd dat ze schoten hebben gehoord. Maar of er een verdachte is gevonden, blijft onduidelijk. Osesjkin zegt niet meer informatie kwijt te kunnen zolang het onderzoek loopt — en bevestiging van de Franse autoriteiten is er nog niet.

Volledig scherm Foto die Osesjkin postte van parachutist Pavel Filatyev nadat hij die had helpen vluchten naar Frankrijk © Facebook

Osesjkin is de stichter van de klokkenluiderswebsite Gulagu.net. Die publiceerde vorig jaar uitgelekte documenten, foto’s en video’s waaruit bleek dat er op grote schaal wordt gefolterd en verkracht in Russische gevangenissen. Zelf week hij uit in 2015 en het was ook hij die vorige maand de gedeserteerde parachutist Pavel Filatyev naar Frankrijk hielp ontsnappen nadat die het wereldnieuws had gehaald met zijn kritiek op het Russische leger.