Russische diplomaten verlaten Noord-Korea in met hand geduwd treinkarretje

Biden lijdt politieke nederlaag in Senaat met minimumlo­nen

9:58 De Amerikaanse president Joe Biden is er niet in geslaagd om de minimumlonen in de Verenigde Staten te verhogen als onderdeel van het nieuwe pakket met economische steunmaatregelen tegen de coronacrisis. De Senaat bepaalde dat Bidens plan in strijd is met de regels van het hogerhuis. Dat maakte de Republikeinse senator Lindsey Graham donderdagavond (plaatselijke tijd) bekend.