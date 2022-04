“Russische diplomaten gaan best niet alleen op straat”, zegt Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken

De minister zei dat Russische diplomaten “in moeilijke omstandigheden werken en leven”. “Er zijn aanvallen, in wezen terroristische aanvallen op onze missies en op de fysieke veiligheid van diplomaten”, zei hij. “We raden hen nu af om alleen in de steden te zijn.”

Lavrov zei dat het ministerie zich steeds meer zorgen maakt over Russische onderdanen in het buitenland. “Ze worden regelmatig fysiek aangevallen”, zei hij. “Ik weet dat dit onderwerp van gesprek is in westerse hoofdsteden en op vergaderingen in westerse ambassades hier in Moskou.”