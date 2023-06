Russische cybercriminelen in VS aangeklaagd voor miljardenroof cryptogeld

Vinnik werd in 2017 opgepakt in Griekenland en later uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Biljoetsjenko, die met Vinnik op vakantie was, wist aan arrestatie te ontkomen. Volgens een reconstructie van de BBC gooide hij snel zijn laptop in zee en wist hij een vliegtuig naar Moskou te pakken. Hij is nog steeds spoorloos. Het is ook niet bekend waar Verner momenteel is.