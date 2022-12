Russische commandant lijkt kernwapens voor te stellen als “enige optie” om oorlog te winnen

Wie is Pier Antonio Panzeri, dé spilfiguur in corruptie­zaak Europees Parlement?

Het Europees Parlement bevindt zich in het oog van de storm. Het Belgische gerecht voerde meerdere huiszoekingen uit in het kader van een onderzoek naar corruptie. Volgens het parket zou “een Golfstaat” de besluitvorming beïnvloeden door middel van grote sommen geld en geschenken. Het zou om Qatar gaan, maar ook Marokko zou betrokken zijn. De speurders gaan ervan uit dat Pier Antonio Panzeri (67), een voormalig Europees parlementslid, dé spilfiguur is. Ontdek in 60 seconden alles wat je moet weten over de Italiaan (zie video boven).

