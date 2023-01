Russische claim dat het 600 Oekraïense soldaten doodde, blijkt niet waar: dit is wat journalisten ter plaatse aantroffen

Er duikt steeds meer bewijsmateriaal op tegen de bewering van het Russische ministerie van Defensie dat het meer dan 600 Oekraïense militairen gedood heeft bij een raketaanval op een legerbasis in Kramatorsk. Volgens de toonaangevende Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) is de claim “niet waar”. Verscheidene journalisten gingen ter plaatse en troffen iets heel anders aan dan wat het Kremlin beweerde.

De Russische aanval op Kramatorsk zou een vergelding geweest zijn voor een Oekraïense raketaanval op een Russische basis in Makijivka, in het oosten van Oekraïne. Die vond plaats op 31 december. Volgens Kiev kwamen daarbij 400 Russen om het leven. Moskou hield het op 89 doden, maar dat het überhaupt toegaf dat er doden vielen, is op zich een zeldzaamheid.

Volgens het ISW is de claim dat een Russische tegenaanval nu meer dan 600 doden maakte aan Oekraïense zijde onjuist, iets wat de burgemeester van Kramatorsk Oleksandr Honcharenko en een woordvoerder in het Oekraïense leger bevestigen. Volgens Honcharenko werden twee scholen beschadigd en acht flats en garages. “Slachtoffers waren er niet.”

Geen ambulances

Een reporter van de Finse nationale omroep Yle die gisteren ter plaatse ging, stelde inderdaad iets heel anders vast dan wat Moskou claimt. Volgens hem sloegen de Russische raketten onder meer in bij een leeg schoolgebouw. “Rusland beweert dat het honderden Oekraïense soldaten heeft gedood bij een raketaanval op deze school in Kramatorsk", meldt Antti Kuronen op Twitter. “Ik ben hier en het is een beetje vreemd dat het gebouw niet eens dichtgemaakt is. De lokale bevolking zag hier ’s ochtends ook geen ambulances.”

Kuronen vertelt dat hij de avond voordien explosies hoorde en dat er voor de school een grote krater te zien is. “Militaire contacten bezochten ’s ochtends deze plaats en volgens hen was de school leeg. Ik moet zeggen dat ik op dit moment mijn eigen waarnemingen en de verklaringen van Oekraïne meer vertrouw dan de bewering van het Russische ministerie van Defensie over meer dan 600 dode Oekraïense soldaten”, zegt hij nog.

Ook een team van de Amerikaanse nieuwszender CNN ging ter plaatse en vond nergens enige aanwijzing dat er een groot aantal slachtoffers was gevallen. “Er is geen ongewone activiteit in en rond Kramatorsk, ook niet in de buurt van het mortuarium van de stad", aldus de ploeg.

Dat wordt bevestigd door correspondenten van het persagentschap Reuters. Dat meldt dat de Russische raketaanval zijn doel miste en dat er geen tekenen zijn dat er slachtoffers vielen.

De correspondenten bezochten de twee scholen die Moskou naar eigen zeggen geraakt had en waar tijdelijk Oekraïense soldaten gelegerd geweest zouden zijn. Ze stelden echter vast dat de gebouwen niet direct geraakt of ernstig beschadigd waren. Bij het ene waren alleen enkele ruiten gebroken en was er een krater te zien in de tuin. De andere school was nog helemaal intact. Niets wees erop dat er soldaten hadden verbleven en er was geen spoor van bloed of dode lichamen te bespeuren.

Dat bevestigt ook journalist Daniele Raineri van de Italiaanse krant ‘La Repubblica’.

Opmerkelijk: het Russische ministerie van Defensie ligt ook op het thuisfront onder vuur voor de wraakactie. Verscheidene Russische militaire bloggers wezen er al op dat het Kremlin zoiets wel vaker doet en dat het beter de Russische verantwoordelijken voor de verliezen ter verantwoording zou roepen.

