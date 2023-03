Russische Centrale Bank rapporteert recordverlies van 722 miljard roebel

Dat de Centrale Bank van Rusland verlies lijdt, is op zich niet uitzonderlijk. Dat is al voor het zesde jaar op rij het geval: in 2021 verloor ze 26,5 miljard roebel, in 2020 was dat 65,8 miljard roebel, in 2019 was het 182,6 miljard roebel, in 2018 was het 434,7 miljard roebel en in 2017 was het 435,3 miljard roebel. In totaal gaat het om een verlies van 1,866 biljoen of 22,3 miljard euro over die zes jaar.