Russische bommenwerper die richting Nederland vloog onderschept, twee F-16's ingezet

UPDATEEen Russische bommenwerper die richting Nederland vloog, is maandagochtend in Deens gebied onderschept door de luchtmacht van Denemarken. Het komt met enige regelmaat voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of dicht in de buurt komen. Het gebied waar de vliegtuigen actief waren, was internationaal luchtruim dus eigenlijk is er geen sprake van een incident.

De Koninklijke Luchtmacht van Nederland stond maandagochtend op scherp omdat een onbekend vliegtuig het luchtruim van de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) is binnengekomen. Defensie heeft daarom om 7.19 uur een Quick Reaction Alert (QRA) opgeroepen vanaf vliegbasis Volkel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, waarna twee F-16's werden ingezet.

Na een QRA krijgen twee Nederlandse F16's van vliegbasis Volkel volgens procedures de opdracht om op te stijgen. “De QRA komt in actie wanneer een vliegtuig het luchtruim van de Benelux binnenvliegt zonder van tevoren een vluchtplan ingediend te hebben en zonder zich te identificeren. Dit kan gaan om een gevechtsvliegtuig van een ander land, maar ook om een passagierstoestel”, meldt Defensie.

In zo'n situatie worden de F-16's door de gevechtsleider naar het vliegtuig in kwestie gestuurd om het te onderscheppen. De gevechtsvliegtuigen proberen radiocontact te maken en begeleiden het vliegtuig zo lang als nodig is. In het uiterste geval kan de QRA de opdracht krijgen om het toestel neer te halen.

Maandagochtend bleek dat de Russische bommenwerper al was onderschept door de Denen. De Nederlandse QRA bewaakt voorlopig de grens van het Nederlandse verantwoordelijkheidsgebied, meldt de luchtmacht. Het Nederlandse luchtruim grenst in het noorden aan het Deense luchtruim.

De Deense autoriteiten hebben volgens lokale media nog niet gereageerd op het incident.

Zeldzame situatie

In ons land werd in 2021 twee keer een QRA opgeroepen: in maart ging het om twee Russische bommenwerpers die het Nederlandse luchtruim naderden, in november waren het twee bommenwerpers boven de Noordzee. In beide gevallen werd de QRA overgenomen door de Britten.

Het komt met enige regelmaat voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of dicht in de buurt komen. Nederland heeft begin dit jaar meerdere malen Russische vliegtuigen onderschept toen ze waren gestationeerd in Polen om het NAVO-luchtruim te bewaken.

