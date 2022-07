Russische bedrijven zouden geen militair materieel meer willen herstellen: "Leger betaalt rekeningen niet”

Nederland maakt zich op voor weer een actiedag

Leggen protesterende boeren vandaag Nederland plat? Wat er precies gaat gebeuren, en waar, is nog onduidelijk. Ook voor Agractie en Farmers Defence Force, stellen deze boerenactiegroepen. Zij spreken van ongeorganiseerde en ongecoördineerde acties in de regio. Omdat de omvang niet duidelijk is, blijft ook onzeker hoeveel hinder er gaat ontstaan. Dat het drukker wordt op de snelwegen, lijkt evident. De politie zegt voorbereid te zijn, "al kunnen we niet overal tegelijk zijn".

4:08