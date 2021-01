Russische autoriteiten vragen aanhouding van Navalny

De Russische autoriteiten vragen de aanhouding van Alexey Navalny, een van de meest uitgesproken critici van de Russische president Vladimir Poetin. Dat bevestigt Navalny zelf op Twitter. De oppositieleider ging niet in op het verzoek van de Russische autoriteiten om zich in Moskou te melden.

Rusland had Navalny een deadline opgelegd, die inmiddels is verstreken. Volgens Navalny's entourage kadert de vraag in een poging om de oppositieleider te verhinderen naar zijn geboorteland terug te keren.

Lees ook Navalny geeft geen gevolg aan Russisch bevel om terug te keren naar Moskou - Russen dreigen met effectieve celstraf

Het aanhoudingsbevel zou te maken hebben met de vraag van de Russische justitie om een voorwaardelijke gevangenisstraf van de Kremlincriticus in een definitieve straf om te zetten. Volgens de website van de rechtbank in Moskou werd de klacht ingediend wegens "het niet nakomen van de opgelegde verplichtingen" na een "weigering om de schade te compenseren of een nieuwe overtreding te hebben begaan". Eind december verklaarden de Russische gevangenisdiensten (FSIN) reeds dat Navalny zijn voorwaarden niet was nagekomen door na zijn herstel niet terug naar Rusland te keren.

Quote Poetin is zo furieus dat ik mijn vergifti­ging heb overleefd dat hij de gevangenis­dien­sten opdracht heeft gegeven om mijn voorwaarde­lij­ke celstraf in een definitie­ve om te zetten Alexey Navalny

Op Twitter bevestigde Navalny zelf het nieuws. “Poetin is zo furieus dat ik mijn vergiftiging heb overleefd dat hij de gevangenisdiensten opdracht heeft gegeven om mijn voorwaardelijke celstraf in een definitieve om te zetten", schrijft hij op de microblogsite. Volgens zijn woordvoerder Kira Iarmych kadert de klacht in een bredere poging om Navalny te verhinderen om naar Rusland terug te keren. "Wat zullen ze nog bedenken om te verhinderen dat Navalny naar Rusland terugkeert?", vraagt ze zich luidop af.

Rechtszaken

De Kremlincriticus werd in 2014 veroordeeld omdat hij bij verschillende ondernemingen geld zou hebben verduisterd. Navalny zou in totaal meer dan 600.000 dollar verduisterd en vervolgens witgewassen hebben, ten nadele van onder meer een filiaal van het Franse cosmeticabedrijf Yves Rocher. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 3,5 jaar cel met uitstel. Zijn broer Oleg kreeg een effectieve celstraf van 3,5 jaar. De twee broers trokken evenwel naar Straatsburg, omdat ze vonden dat het om een "politieke gemotiveerd" proces ging dat oneerlijk was verlopen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gaf hen in 2017 gelijk. Yves Rocher zelf verkondigde in november 2014 reeds "geen schade" te hebben opgelopen.

In december startte Rusland een nieuw onderzoek tegen Navalny. Hij en anderen zouden geld, dat was ingezameld voor goede doelen in eigen zak hebben gestoken. Volgens onderzoekers van de Russische justitie zou het gaan om "grootschalige fraude". Hij riskeert daarvoor tien jaar cel.

Vergiftiging

Navalny werd op 20 augustus tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland ernstig ziek. Experts stelden later vast dat hij was vergiftigd met het novitsjok-zenuwgif. Hij overleefde die aanslag, werd overgebracht naar Duitsland en kon na ruim een maand het ziekenhuis in Berlijn verlaten. Navalny zit voor zover bekend nog steeds in Duitsland waar hij werkt aan zijn herstel. Volgens het onderzoekscollectief Bellingcat zit de Russische inlichtingen- en veiligheidsdienst FSB achter de moordpoging, maar de Russische machthebbers ontkennen dat.