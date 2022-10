Russische autoriteiten vallen nu ook binnen in hotels op zoek naar dienstweigeraars

Russische regering na explosie: “Krimbrug moet voor juli 2023 hersteld zijn”

De brug die Rusland verbindt met het geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim moet op uiterlijk 1 juli volgend jaar hersteld zijn. Dat staat in een document op de website van de Russische regering. De brug stortte afgelopen zaterdag deels in na een explosie, zoals te zien is in onderstaande video.

11:08