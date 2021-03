Russische Artsen eisen medische bijstand voor oppositieleider Navalny

“De gevangenen leven daar niet, ze bestaan gewoon”: deze psychologi­sche martelin­gen en vernederin­gen staan Navalny te wachten in berucht strafkamp

3 maart Het hoofd van Aleksei Navalny zou al kaalgeschoren moeten zijn want dat is normaal het eerste wat nieuwe gevangenen overkomt bij aankomst in IK-2 in Pokrov, een van Ruslands beruchtste strafkolonies. Contact met de buitenwereld is amper mogelijk: “Het is daar volkomen wetteloos. Ze zullen je breken. Daar gebeuren al heel lang slechte dingen.”