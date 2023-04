“Russische arbeidsmarkt aan het ineenstorten”: grafiek toont enorme daling aantal werknemers tussen 20-34 jaar

Het totale aantal werknemers onder de 35 jaar in Rusland is nog nooit zo laag geweest sinds de val van de Sovjet-Unie begin jaren negentig. Het aantal nam vorig jaar af met maar liefst 1,3 miljoen. De Amerikaanse politicoloog en oorlogsexpert Branislav Slantchev van de University of California San Diego waarschuwt voor “een ineenstorting van de Russische arbeidsmarkt”.

Het was het internationale netwerk van auditkantoren FinExpertiza dat de cijfers verzamelde op basis van gegevens van het Russische statistiekbureau Rosstat. Het Russische staatspersbureau TASS bericht erover.

De grootste daling was er in de leeftijdscategorie van 25 tot 29 jaar. Daar is sprake van 724.000 werknemers minder in 2022 tot een aantal van 7,2 miljoen. “Dit zijn jonge specialisten die belangrijk zijn voor de economie, die al beroepservaring hebben en tegelijkertijd een hoge arbeidsmobiliteit”, aldus de studie.

Stijging

In de leeftijdscategorie van 30 tot 34 jaar gaat het om 524.000 werknemers minder vorig jaar en in die van 20 tot 24 jaar om 87.000 werknemers minder. Als we het totale aantal onder 30 jaar bekijken, staat het cijfer op 802.000 werknemers minder of een daling van 14,9 procent (voor wie wil narekenen: in de categorie van 15 tot 19 jaar is er nog een lichte stijging van 9.000 tot 311.000 werknemers).

Als oorzaak voor de daling wordt door officiële kanalen in Rusland verwezen naar de crisisjaren na de val van de Sovjet-Unie. Er werden toen flink wat minder kinderen geboren, in het bijzonder tussen 1993 en 2006. Dat zou een ‘demografisch gat’ veroorzaakt hebben en de daling van het aantal jonge werknemers nu.

Volgens de Amerikaanse politicoloog en oorlogsexpert Branislav Slantchev van de University of California San Diego zit er meer achter. Hij stelt dat Rusland getroffen wordt door “een perfecte storm van demografie, emigratie en mobilisatie”.

‘Demografisch gat’

Begin 2020 was de bevolkingsgroep tussen 30 en 34 jaar de op één na grootste (geen deel van het ‘demografisch gat’) en toch ging het aantal werknemers met 524.000 achteruit (4,5 procent van 11,9 miljoen). In de groep tussen 25 en 29 jaar (wél een deel van het ‘demografisch gat’) zijn er 724.000 werknemers verdwenen (9 procent van het totale aantal van 8 miljoen) en in de groep tussen 20 en 24 jaar (ook deel van het ‘demografisch gat’) 87.000 werknemers (1 procent van het totale aantal van 6,8 miljoen).

“Dat er een in verhouding groot deel van de werkkrachten verdwenen is in de categorie tussen 25 en 29 jaar, komt omdat zij interessante werkervaring hebben en ook al wat meer middelen om te emigreren dan jongere werknemers”, legt Slantchev uit. “Ze hebben vaak ook nog geen gezin, in tegenstelling tot oudere werknemers. Om nog te zwijgen van hun grotere risico om opgeroepen te worden voor mobilisatie.”

FinExpertiza verwacht opnieuw een toename van het aantal jonge werknemers in de tweede helft van dit decennium, door een influx van jongeren die na de wissel van het millennium geboren zijn. Ook Slantchev denkt dat een kentering niet voor meteen is. “Te veel mensen ontvluchten het land of worden naar het front gestuurd. Zij komen uit de leeftijdsgroepen die beschikt over de moderne vaardigheden die Rusland zo hard nodig heeft. Er komen op korte termijn ook geen vervangers door het ‘demografische gat’. Het zal nog veel, veel erger worden.”

