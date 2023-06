Russische anti-Poetin-militie zegt dat ze Russisch dorp heeft ingenomen

ANALYSE. Oekraïne scoort nú al met tegenoffen­sief

Als we de Russen mogen geloven, dan is Oekraïne eindelijk begonnen met het grote tegenoffensief. Zonder succes beweert Moskou, want het brak nergens door de linies en slikte al zware verliezen. Maar bij de meer kritische Russische stemmen slaat die euforie al om in paniek. “We krijgen het moeilijk”, klinkt het daar. “Terwijl het ergste nog moet komen.” Lees hier wat we nu al weten, wat dat betekent voor de Oekraïense kans op slagen en hoe ook Wagner-baas Jevgeni Prigozjin het Russisch leger stokken in de wielen blijft steken.