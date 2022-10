Russische ambtenaar over Russisch defensieminister Shoigu: “Zou zichzelf moeten doodschieten”

Een Russische functionaris die in Oekraïne werd aangesteld tot viceleider van de geannexeerde regio Cherson suggereerde donderdag dat Vladimir Poetins minister van Defensie zelfmoord zou moeten plegen vanwege de schandelijke nederlagen voor Rusland in de oorlog met Oekraïne. Dergelijke openlijke kritiek vanuit het Russische staatsapparaat op de bewindvoerders valt steeds vaker te horen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De oorlog in Oekraïne houdt nu al meer dan zeven maanden aan en de Russische strijdkrachten leden de afgelopen maanden een reeks zware nederlagen. President Poetin zag zich eind september genoodzaakt om een gedeeltelijke mobilisatie aan te kondigen.



In een vier minuten durende video leverde Kirill Stremousov - de door Rusland geïnstalleerde viceleider van het geannexeerde Cherson - openlijk kritiek op de “generaals en ministers” in Moskou die volgens hem de problemen aan het front niet begrijpen.



“Inderdaad, velen zeggen dat als zij zelf een minister van Defensie waren die een dergelijke gang van zaken had toegestaan, dan zouden ze, als officieren, zichzelf kunnen doodschieten”, aldus Stremousov (45). “Maar je weet dat het woord ‘officier’ voor velen een onbegrijpelijk woord is.”

Dergelijke publieke en beledigende kritiek van Poetins militaire leiders uit eigen hoek was vroeger uiterst zeldzaam in Rusland, maar na een reeks nederlagen op het slagveld in Oekraïne voelen sommige bondgenoten van Poetin zich geroepen om de legerleiding te berispen.

Ook de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov en Jevgeni Prigozjin, oprichter van de huurlingengroep Wagner, maakten generaals belachelijk door te zeggen dat het leger vol nepotisme zit en dat hoge officieren uit hun rang moeten worden ontzet en op blote voeten naar het front moeten worden gestuurd om voor hun zonden te boeten.

Vriend van Poetin

Minister van Defensie Sergei Shoigu, een van Poetins meest trouwe bondgenoten, werd in 2012 aangesteld. Hun relatie was zo hecht dat de twee mannen regelmatig samen op vakantie gingen in de bossen en bergen van de Russische republiek Toeva, Shoigu’s thuisstreek.

Het is niet duidelijk of de kritiek van het drietal gecoördineerd was, maar de uitlatingen vormen alleszins een probleem voor Poetin: zal hij zijn nauwe bondgenoot opofferen en toegeven dat het leger gefaald heeft? Of behoudt hij Shoigu in zijn positie en riskeert hij daardoor zelf als schuldige te worden aangewezen?

Nog meer kritiek

Veel Russische nationalisten hebben Shoigu en zijn topgeneraals al herhaaldelijk bekritiseerd voor zaken, gaande van slechte planning en oppervlakkige logistiek tot verouderde militaire tactieken en het verliezen van de informatieoorlog ondanks enorme investeringen onder Poetin.

Afgelopen week sloten twee gepensioneerde generaals van Poetins partij Verenigd Rusland, die nu lid zijn van de Doema, zich aan bij de kritiek en beschuldigden ze het ministerie van Defensie van corruptie en oneerlijkheid.

Critici verwijten het ministerie van Shoigu vooral dat het de belangrijke gevechten om Kiev, Charkiv, Lyman en in de regio Cherson heeft verloren.

Quote Het ministerie van defensie bestaat niet alleen uit ministers, generaals, corrupte plunde­raars en ander divers gespuis, maar uit al die helden die hun leven hebben gegeven om Rusland te verdedigen Kirill Stremousov

Stremousov doorspekte zijn kritiek met lof voor de soldaten die hun land tot hun dood verdedigden en contrasteerde hun heldenmoed met de “incompetente militaire leiders” in Moskou. “Het ministerie van defensie bestaat niet alleen uit ministers, generaals, corrupte plunderaars en ander uiteenlopend gespuis, maar uit al die helden die hun leven hebben gegeven om Rusland te verdedigen”, zei hij.

Hij prees ook Kadyrov en denkt dat Moskou de problemen snel zal oplossen. “Ik ben het eens met Ramzan Akhmatovich Kadyrov, die deze kwestie heeft aangekaart. Goed gedaan”, klonk het. “In Moskou denk ik dat ze dit zo snel mogelijk zullen oplossen.”

“We zullen de zaken op orde stellen en geloof me, we zullen alles volledig onder controle hebben”, concludeerde Stremousov.