Russisch VN-ambassadeur stapt op tijdens speech Charles Michel, die fel uithaalt: “Ga maar weg, het is makkelijker om de waarheid niet te aanhoren”

Verdachte Donny M. (22) was geen onbekende voor politie en wordt dinsdag of woensdag al voorgeleid

De man die de 9-jarige Gino uit Kerkrade zou hebben ontvoerd en gedood, is de 22-jarige Donny M. uit Geleen. Goede bekenden van hem bevestigen aan onze collega’s van AD.nl dat hij zaterdagmorgen van zijn bed is gelicht. Dit is alles wat we nu over hem weten.

5 juni