Russisch vicepremier zegt dat herstellen Krimbrug meer dan 12 miljoen euro kan kosten

Franse stad start met DNA-registra­tie van honden om “honden­drol­len­plaag” te bestrijden

Wie de hondenpoep van zijn viervoeter niet opraapt, zal zich dit voortaan beklagen in de Franse stad Béziers. De stad in het zuiden van Frankrijk is namelijk gestart met het opslaan van honden-DNA. Met dit initiatief wil burgemeester Robert Ménard de strijd aangaan met de “hondendrollenplaag” in zijn stad. “In 2021 kuisten we 40.000 drollen op, wat ons 80.000 euro heeft gekost”, klinkt het.