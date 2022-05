Russisch verkenningsvliegtuig dringt Duits luchtruim binnen, maar wordt onderschept door twee gevechtsvliegtuigen

Zweden en Denemarken

Een soortgelijk incident deed zich nog maar pas voor in Zweden en Denemarken. “Een Russisch propellervliegtuig van het type AN-30 is vrijdagavond het Zweedse luchtruim binnengedrongen”, zo klonk het afgelopen vrijdag bij het Zweedse ministerie van Defensie. Het toestel bevond zich ten oosten van Bornholm, een Deens eiland in de Oostzee, en vloog toen richting Zweeds grondgebied. De Zweedse minister van Defensie is niet te spreken over het incident.