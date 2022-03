Russisch staatsbedrijf Gazprom levert deze maand meer gas door opvullen reserves

Gazprom leverde in de eerste helft van maart gemiddeld 500 miljoen kubieke meter gas aan landen buiten de voormalige Sovjet-Unie, becijferde persbureau ‘Bloomberg’. Dat is ongeveer een vijfde meer dan het gemiddelde niveau in februari. Desondanks ligt de export van Russisch gas naar met name Europa nog altijd lager dan voorgaande jaren. Gazprom levert zelf geen cijfers over de export van gas naar individuele landen.