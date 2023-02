Russisch parlement zet licht op groen voor opschorting van kernwapenverdrag met VS

Kunstverza­me­laars willen scherven van omgestoten Jeff Koons-beeld­je bemachti­gen: “Uniek kunstwerk”

Vorige week stootte een vrouw per ongeluk een porseleinen beeldje van de beroemde kunstenaar Jeff Koons om op een beurs voor hedendaagse kunst in Miami. De video van het pijnlijke incident ging al snel viraal. Sommige aanwezigen geloofden dat het voorval in scène was gezet, maar het tegendeel was waar. Het blauwe beeldje, onderdeel van de bekende serie ‘Balloon dog’, had een waarde van 42.000 dollar (39.200 euro). Verschillende kunstverzamelaars beschouwen de gebroken hond nu als “uniek” en hopen de scherven ervan op de kop tikken.