Russisch parlement stemt levenslange -gerechtelijke- onschendbaarheid voor ex-presidenten

Beelden uit ziekenhui­zen en mortuaria tonen hoe erg coronacri­sis in Rusland echt is

17:14 Heeft Rusland het coronavirus echt zo goed onder controle als het laat uitschijnen? Niet als we de dramatische beelden mogen geloven die vanuit Russische hospitalen hun weg vinden naar sociale media. Daarop is te zien hoe zieltogende patiënten in gangen van overvolle ziekenhuizen liggen en dode lichamen opgestapeld worden op de vloeren van mortuaria. Opgelet, de beelden zijn hard.