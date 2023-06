Russisch parlement keurt wet goed die geslachtsverandering verbiedt

Het Russische parlement heeft in eerste lezing een wet goedgekeurd die chirurgische geslachtsverandering en veranderingen van de geslachtsregistratie in Rusland verbiedt. Zo maakte het Lagerhuis woensdag bekend.

“Het wetsontwerp tot instelling van een verbod (...) op medische ingrepen gericht op geslachtsverandering en op de aanpassing van de geslachtsregistratie zonder medische ingreep is goedgekeurd”, kondigde de Doema aan in een persbericht.

De tekst voorziet uitzonderingen die dat soort chirurgische ingrepen toestaan in het geval van “aangeboren afwijkingen” bij de vorming van de geslachtsorganen bij kinderen. Die uitzonderingen zullen echter op regeringsniveau moeten worden goedgekeurd.

“Oneerlijke artsen”

“Op dit moment is er in Rusland een industrie van geslachtsverandering bestaande uit oneerlijke artsen, psychologen en een netwerk van LGBT-organisaties en activisten”, aldus de parlementsleden in een brief ter verdediging van hun wetsvoorstel.

“Ze voeren hun destructieve activiteiten uit tegen adolescenten en jongeren”, echoot de brief de retoriek van stigmatisering van LGBTQIA+-groepen die wijdverspreid is in Rusland.

De door de leiders van de belangrijkste parlementsfracties goedgekeurde voorgestelde tekst verwijst ook naar de grondwet, die sinds de in 2020 ingevoerde amendementen de “traditionele gezinswaarden” verdedigt en het huwelijk uitsluitend definieert als de “verbintenis tussen een man en een vrouw”.

Poetin

De Russische president Vladimir Poetin spreekt zich met regelmaat uit tegen transgenderrechten. De oorlog in Oekraïne wordt door het Kremlin vaak afgeschilderd als een strijd tegen westerse waarden, waaronder een ‘antifamilie-ideologie’. Eind vorig jaar nog werd “homopropaganda” verboden in Rusland, waardoor het verkondigen van positieve boodschappen over de lhbtiq+-gemeenschap hoegenaamd onmogelijk werd.