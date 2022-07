Russisch oud-legerleider haalt hard uit naar Kremlin: "Russische troepen hebben te hoge prijs betaald voor winst in Lysytsjansk”

Een voormalig Russisch legerleider heeft op berichtendienst Telegram hard uitgehaald naar het Kremlin en de manier waarop het de oorlog in Oekraïne aanpakt. Volgens Igor Girkin hebben de Russische troepen een veel te hoge prijs betaald voor een beperkte winst in Lysytsjansk.

Girkin is een Russisch nationalist. Hij heeft een verleden in het Russische leger en de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB), de directe opvolger van de KGB. Later werd hij de leider van alle pro-Russische separatisten in de Donbas in Oekraïne en minister van Defensie in de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk.

Oekraïne heeft hem aangeklaagd voor terrorisme en hij zou ook schuldig zijn aan oorlogsmisdaden. Hij is verder hoofdverdachte in de zaak van de in 2014 neergeschoten vlucht MH17, waarbij 196 Nederlanders en 6 Belgen omkwamen. Er is een internationaal aanhoudingsbevel voor hem uitgevaardigd. Bekijk hieronder nog eens wat we weten over de vliegtuigcrash.

In een reeks posts op Telegram liet hij zijn 400.000 volgers verstaan dat Rusland er niet in geslaagd is om het tweede deel van zijn “speciale operatie” in Oekraïne te realiseren. Volgens hem was de Oekraïense verdediging van Lysytsjansk erop gericht om zo veel mogelijk schade toe te brengen aan de Russische troepen en zo veel mogelijk materiaal en manschappen uit te schakelen.

Dat Rusland toegelaten heeft dat Oekraïne de voorwaarden van de strijd bepaalde, noemt hij “een belangrijke fout van de Russische leiders”. Volgens Girkin hebben de Russische troepen nu tijd nodig om te rusten en hun voorraden aan te vullen om verder te kunnen vechten. Het gebrek aan vervanging voor de manschappen en het roteren van eenheden zou het moreel van de troepen “zwaar omlaag halen”.

Hij waarschuwde wel dat dit een tweesnijdend zwaard is. De Russische troepen de tijd geven om op adem te komen, zou Oekraïne de mogelijkheid kunnen bieden om opnieuw het initiatief te nemen en eerdere Russische overwinningen te bedreigen. De Russen zouden ook maar beperkte vooruitzichten hebben op winst elders in Oekraïne door de superioriteit van de Oekraïense troepen en het Oekraïense materieel.

Blogger

Girkin is niet de enige nationalistische blogger in Rusland die ontgoocheld is in de manier waarop het Kremlin oorlog voert in Oekraïne. Hij gaat met zijn kritiek lijnrecht in tegen het discours van Moskou, dat de inname van Lysytsjansk “een belangrijke overwinning” en “keerpunt” noemt. Volgens experts hoopt hij mogelijk Poetin te overtuigen om het geweer van schouder te veranderen. Hij stuurt onder meer aan op een verandering van de militaire leiding en een algehele mobilisatie om meer manschappen naar het front te krijgen.