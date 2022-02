Russisch oppositieleider Navalny vanuit gevangenis: "Oorlog in Oekraïne is afleidingsmanoeuvre”

WHO lanceert nieuw kenniscen­trum in Zuid-Ko­rea en deelt mR­NA-technolo­gie met vijf nieuwe landen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal een opleidingscentrum oprichten in Zuid-Korea, nabij de hoofdstad Seoel, om de productie van geneesmiddelen in meer landen te bevorderen. Dat heeft het vandaag gemeld. Daarnaast mogen nu ook Bangladesh, Indonesië, Pakistan, Servië en Vietnam patentloze mRNA-vaccins produceren.

