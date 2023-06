Russisch oorlogsschip redde 68 passagiers van boot in Middellandse Zee, zegt Moskou

Werd Oekraïense stuwdam dan toch opgeblazen? Nieuwe beelden tonen auto “vol explosie­ven” enkele dagen voor vernieti­ging

Een opmerkelijk beeld genomen door een Oekraïense drone doet vermoeden dat de Nova Kachovka-dam dan toch is opgeblazen. Op de foto – die op 28 mei werd genomen – is naar verluidt een auto in de buurt van de dam te zien die volgeladen is met explosieven. De dam stortte op 6 juni in. Rusland en Oekraïne wijzen sindsdien met de vinger naar elkaar.