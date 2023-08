Russisch onderzoeksteam identificeert lichaam Prigozjin

Direct na het ongeluk stelden de Russische autoriteiten een onderzoek in. De onderzoekers vonden tien lichamen, evenveel als op de passagierslijst. Ze hebben met genetisch onderzoek de identiteit van de slachtoffers bevestigd. Dit betekent dat ook Prigozjins rechterhand Dmitri Oetkin, die ook op de passagierslijst stond, is omgekomen.

De onderzoekers moeten ook vaststellen waarom het vliegtuig plotseling neerstortte. Ze hebben vluchtrecorders en documenten gevonden om te bestuderen. Speculaties dat het Kremlin achter de crash zou zitten werden eerder afgedaan als “absolute leugen”. Prigozjin was lang een trouwe bondgenoot van president Vladimir Poetin maar twee maanden geleden kwam hij met zijn huurlingenleger kort in opstand tegen de legerleiding en het Russische defensieministerie. De actie werd door Poetin als “verraad” bestempeld.

De afgelopen dagen hielden internationale media nog een slag om de arm omdat niet bevestigd was dat Prigozjin echt in het vliegtuig had gezeten, alleen dat zijn naam op de passagierslijst stond. Al vrij snel meldde een Telegramkanaal dat gelinkt wordt aan de Wagner Groep dat Prigozjin inderdaad was omgekomen. Volgens dat kanaal was het vliegtuig uit de lucht geschoten. Poetin condoleerde een dag na de crash de familie van Prigozjin en leek daarmee diens dood ook al te bevestigen.