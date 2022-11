Russisch oliedepot in brand na “Oekraïense drone-aanval”

In de Russische regio Brjansk, op 150 kilometer van de grens met Oekraïne, staat een oliedepot in brand. Dat zegt de lokale gouverneur. “Voorraden met olieproducten staan in brand in de wijk Soerazjski”, verklaarde Aleksandr Bogomaz op sociale media. “Teams van de brandweer en hulpverleners zijn ter plaatse.” Volgens Russische media zou het mogelijk om een Oekraïense drone-aanval gaan, maar die informatie is niet geverifieerd.