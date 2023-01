“Russisch offensief start wellicht op 24 februari in de regio's Donetsk en Luhansk”

Waakzaamheid

“De troepen van bezetters troepen er samen. We begrijpen dus wat er op dit punt in Rusland gebeurt”, vertelt Danilov, eraan toevoegend dat de Oekraïense defensietroepen nu maximaal paraat moeten zijn, aangezien Rusland zich volop aan het mobiliseren en bewapenen is.

Tegelijkertijd is volgens hem de waakzaamheid van de strijdkrachten van Oekraïne en de Oekraïense grenswachten vandaag in een heel andere staat dan vorig jaar. “Oekraïne in februari 2022 en februari 2023 is al een andere situatie. Zoals het in februari 2022 was, zal het ze zeker niet lukken. Maar dit is voor ons geen reden om op onze lauweren te rusten, om te geloven dat alles voorbij is. Integendeel, we moeten ons zoveel mogelijk voorbereiden”, besluit hij.