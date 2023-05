Russisch minister van Defensie heeft borst vol medailles terwijl hij nooit in het leger zat: dit is wat ze écht betekenen

Britse regering wil akkoord met supermark­ten over prijsbeper­king op basispro­duc­ten

Om de aanhoudend hoge inflatie te bekampen, is de Britse regering onderhandelingen gestart met de supermarkten om de prijzen op een aantal basisproducten te beperken. Dat schrijft The Sunday Times zondag. De krant heeft het over een “aanpak in Franse stijl”, maar verschillende regeringsleden haasten zich wel om te zeggen dat het om een vrijwillige maatregel gaat, geen verplichting.