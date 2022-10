Russisch militair vliegtuig stort neer op woning in Siberië

Het vliegtuig stortte neer op een huis met twee verdiepingen in de stad. De gouverneur zei in het bericht dat hij ter plaatse was en dat hij geen informatie had over de slachtoffers. Het Russische Ministerie van Noodsituaties zei later dat de twee piloten van het militair vliegtuig om het leven zijn gekomen, maar dat er geen andere slachtoffers vielen.