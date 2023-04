Russisch meisje (13) dat oorlogstekening maakte herenigd met moeder

Ongewoon zware hittegolf in Thailand: 50 graden in de zon

Een ongewoon zware hittegolf heeft dezer dagen grote delen van Thailand in zijn greep. Meteorologen verwachten dat de temperatuur in Bangkok in de zon tot 50 graden kan oplopen. In de kustprovincie Chonburi klimt het kwik tot 49 graden, op Phuket worden temperaturen tot bijna 48 graden verwacht. In de schaduw bedraagt de temperatuur nog altijd bijna 40 graden.