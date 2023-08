Russisch marineschip dreigt te zinken na Oekraïense droneaanval

UpdateVanochtend heeft een Oekraïense aanval plaatsgevonden tegen de Russische de marinebasis van Novorossiejsk, aan de kust van de Zwarte Zee. Volgens Rusland kon de aanval tegengehouden worden, maar beelden tonen nu hoe het beschadigde marineschip Olenegorskiy Gornyak slagzij maakt in de haven. Ondertussen is het naar de kade van de haven gesleept, maar dreigt het te zinken.

KIJK. Op beelden is te zien hoe de Oekraïense aanval toch succesvol blijkt te zijn

Het ministerie van Defensie in Moskou meldde eerder dat twee zeedrones de Zuid-Russische havenstad naderden. Russische bewakingsboten zouden het vuur hebben geopend en de onbemande schepen vernield hebben. Maar op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe het marineschip toch succesvol geraakt zou zijn door de droneaanval. Met sleepboten werd het schip ondertussen naar de kade van de Russische havenstad Novorossiejsk gebracht, waar het nu dreigt te zinken.

Het ging om een gecoördineerde actie van de Oekraïense marine en de veiligheidsdiensten. ‘CNN’ meldt op basis van een Oekraïense bron dat de zeedrone was geladen met 450 kilogram van het explosief TNT. Het aangevallen schip zou ongeveer honderd Russische militairen aan boord hebben. Het is onduidelijk of er bij de aanval (dodelijke) slachtoffers zijn gevallen. De Olenegorskiy Gornyak werd door de Russen gebruikt voor landingen.

Belangrijke havenstad

De havenstad in het gebied Krasnodar is een basis voor de Russische Zeevloot. Die werd sinds het begin van de inval in Oekraïne al verschillende keren onder vuur genomen. Ook is de haven het eindpunt voor de oliepijplijn van ongeveer 1.500 kilometer vanuit de olievelden in het westen van Kazachstan en Russische regio’s ten noorden van de Kaspische Zee.

Het Caspian Pipeline Consortium (CPC), die de pijplijn beheert, meldde aan de Russische media dat er geen schade werd gerapporteerd en dat de olie normaal blijft stromen naar schepen in de haven. Wel laat het bedrijf weten dat het scheepvaartverkeer tijdelijk werd stilgelegd.

Wat zijn onderwaterdrones?

De onderwaterdrones zijn snelle onbemande vaartuigen die net op of onder het wateroppervlak opereren. De Oekraïeners gebruiken ze actief voor aanvallen op Russische schepen en havens. Ook de haven van Sebastopol, in de Krim, werd eerder al aangevallen door zo’n wapen.

De zeedrones, ook wel USV’s (Unmanned Surface Vessels) genoemd, razen met een snelheid van 80 kilometer per uur over de golven. Militaire analysten beweren dat de USV’s die het Oekraïense leger gebruikt een bereik hebben van 400 kilometer en 60 uur onafgebroken over het water kunnen jagen. Dat maakt het voor de verdediging lastig om deze drones uit te schakelen. Daarnaast komen ze vaak ook met meerdere exemplaren vanuit verschillende richtingen aanvliegen.

