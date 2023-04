Russisch legervlieg­tuig stort neer in Montsje­gorsk: toestel vat vuur en crasht in meer

Een militair vliegtuig is neergestort in de Russische regio Moermansk. Dat meldt het persbureau TASS. Het vliegtuig zou in brand gevlogen zijn en nadien in een meer beland zijn. De twee piloten zijn op tijd uitgeworpen. Volgens het Russische ministerie van Defensie is hun leven niet in gevaar.