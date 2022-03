Russisch leger verspreidt propagandavideo: tanks met Sovjetvlag en beelden luchtaanval

Werkzaamhe­den op nucleaire testloca­tie van Noord-Ko­rea vastge­steld, VS-rap­port suggereert bezorgd­heid

Satellietbeelden tonen bouwwerkzaamheden op de nucleaire testsite in het Noord-Koreaanse Punggye-ri. Dat is de eerste keer sinds de site werd gesloten in 2018. In een Amerikaans inlichtingenrapport wordt gewaarschuwd dat Noord-Korea dit jaar nucleaire tests zou kunnen hervatten op de site.

8 maart