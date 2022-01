Russisch leger verspreidt nieuwe beelden van drills aan grens met Oekraïne

Frankrijk Snowboar­der vlucht na botsing met Belgische vrouw in Courchevel, parket opent onderzoek

Het parket van Albertville (Frankrijk) is op zoek naar getuigen van een botsing op een skipiste in Courchevel. “Daarbij kwam een Belgische vrouw (30) in botsing met een snowboarder”, vertelt een woordvoerder aan HLN. “Die vluchtte na het ongeval weg.” Het slachtoffer raakte zwaargewond en belandde op intensieve zorgen.

25 januari