Russisch leger verspreidt beelden van speciale training

“Put waar Rayan inviel, wordt gebruikt voor cannabis­teelt”

In Marokko is een race tegen de klok gaande om het leven van de 5-jarige Rayan te redden. De kleuter viel dinsdag in een waterput van 35 meter diep. Hoe het incident kon gebeuren, is nog onduidelijk. Maar de put waar Rayan inviel, wordt gebruikt om cannabis te besproeien. Dat vertelt Jawad, een plaatselijke bewoner.

16:24