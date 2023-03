Russisch leger raadt soldaten aan zich voor te doen als Wagner-strijders wanneer ze iets mispeuterd hebben

Dat het niet zo goed meer botert tussen het Russische strijdkrachten en de privémilitie Wagner, is stilaan wel een open deur. Maar de legerleiding drijft de vete nu blijkbaar ten top. In een uitgelekte memo die ze haar soldaten meegeeft, zou te lezen staan dat die zich als Wagner-strijders moeten identificeren wanneer ze iets mispeuterd hebben in Oekraïne.

De memo zou gevonden zijn op het lichaam van een gesneuvelde Russische soldaat en somt acht gedragsregels op. De meeste daarvan zijn niet zo verbazingwekkend. “Draag een proper uniform”, zo luidt de eerste bijvoorbeeld. “Vertel de bevolking in de bevrijde gebieden dat Rusland niet meer zal vertrekken en raadt hen aan om alleen te luisteren naar officiële Russische bronnen”, klinkt het in de vierde. En de vijfde schrijft soldaten voor om Oekraïense troepen te benoemen als nazi’s of nationalisten.

Maar de zesde regel is opmerkelijk: “In geval van incidenten (zoals een verkeersongeval, soldaten onder invloed van drank of drugs, gewonden of doden onder de burgerbevolking) identificeer je je als strijder van de Wagner-groep.” Twee vliegen in één klap, moet de legerleiding denken. Zo ontloopt ze zelf de blamage en krijgen de troepen van Jevgeni Prigozjin de schuld van alles wat de Oekraïners tegen de borst kan stoten. Ruslandkenner Alex Kokcharov, die de memo aantrof op een Telegram-kanaal, zegt niet te kunnen verifiëren of het document authentiek is. Maar naar verluidt zou dat al meermaals zijn gevonden.

Rekruteringscentra

Jevgeni Prigozjin, hoofd van de Russische huurlingengroep Wagner, laat zich hier niet door ontmoedigen en kondigde aan rekruteringscentra in tientallen Russische steden te openen.“In totaal hebben we 42 recruteringscentra voor PMC Wagner geopend”, vertelt Jevgeni Prigozjin in een verklaring. “Ondanks het kolossale verzet van de Oekraïense strijdkrachten zullen we blijven verder gaan.”

De Wagner-huurlingen staan voorop in de bloedige strijd om Bachmoet, in het oosten van Oekraïne. Volgens Prigozjin zullen nieuwe strijders binnenkort klaar zijn “om hun land en hun gezinnen te verdedigen”. Hij werd geciteerd op Telegram via de persdienst van zijn bedrijf Concord. Bachmoet is al maanden het toneel van hevige gevechten tussen het Oekraïense leger en Russische troepen.

Uit een eerdere video bleek al hoe de meedogenloze Wagner-baas Prigozjin in Russische strafkolonies rekruteerde. “Ik heb je criminele talenten nodig om de vijand te doden”, zo motiveerde de huurlingenbaas de gevangenen. En hij had ook bedreigingen in petto voor degenen die eventueel van gedachten wilden veranderen: “Dan zullen jullie als deserteurs worden gebrandmerkt en doodgeschoten.”

Verkrachters en moordenaars

Onder de gerekruteerde gevangenen bevonden zich mannen die gezeten hebben voor roof of diefstal, maar ook veroordeelden die hebben verkracht en gemoord. Zo loopt ook de ‘zwarte makelaar’ die een gezin met kinderen liet uitmoorden, weer vrij rond nadat hij zijn contract van zes maanden bij Wagner had uitgediend.

Wagner heeft al een hele tijd moeite om genoeg soldaten te vinden. Heel wat soldaten gaven ook aan dat ze “als kanonnenvlees” werden ingezet. Wagner keek daarom al meerdere keren naar het buitenland en probeerde gevangen in Centraal-Azië te ronselen. Ook in Servië bleek er gerekruteerd te worden, al was dat tegen de wil van de Servische overheid. Met deze rekruteringscentra hoopt Prigozjin dus een eind te brengen aan het aanhoudende manschappen tekort.

