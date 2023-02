Russisch leger lijdt grote verliezen en China verhoogt uitgaven defensie “in ongezien mate” volgens nieuw rapport

ANALYSE. Beslist Elon Musk over de oorlog? “Dit toont dat Europa een eigen Starlink nodig heeft”

Dat een multimiljardair strategische beslissingen kan nemen over de oorlog in Oekraïne, doet wenkbrauwen fronsen. Want zover is het gekomen, nu Elon Musk zijn satellietnetwerk Starlink niet meer laat gebruiken voor aanvallen met drones. NAVO-baas Stoltenberg zette het thema meteen op de agenda van de NAVO-top in Brussel. “Maar misschien wou Musk meer geld”, oppert kolonel Tom Simoens. Het is niet goed dat een leger en een land in oorlog voor strategische communicatie afhangen van één privébedrijf. Hoe moet het nu verder?